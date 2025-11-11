BIST 10.576
BETİMAR'dan son seçim anketi: Oy farkı yüzde 7'yi aştı

BETİMAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin son anketine göre, siyasi partiler arasındaki dengeler yeniden şekillendi.

BETİMAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin yaptığı son ankette AK Parti yüzde 34,7 ile birinci parti oldu. 

CHP yüzde 27,6 ile ikinci olurken, MHP ise yüzde 9,2 ile üçüncü parti oldu.

BETİMAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan son ankette AK Parti yüzde 34,7 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. 

18 yaş ve üzeri seçmen baz alınarak yapılan araştırma, 1-3 Kasım 2025 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirildi. 

