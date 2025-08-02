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BETİMAR son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

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BETİMAR son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

BETİMAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin 28 Temmuz-1 Ağustos 2025 tarihleri arasında 81 ilde 3 bin kişiyle yaptığı ankette, “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda partilerin oy oranları açıklandı.

BETİMAR son seçim anketi sonuçlarını açıkladı - Resim: 1

BETİMAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan son ankette partilerin oy oranları açıklandı. 

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BETİMAR son seçim anketi sonuçlarını açıkladı - Resim: 2

Anket 28 Temmuz-1 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapıldı.

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BETİMAR son seçim anketi sonuçlarını açıkladı - Resim: 3

BETİMAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 81 ilde 3 bin kişiyle yaptığı anketi paylaştı.

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BETİMAR son seçim anketi sonuçlarını açıkladı - Resim: 4

Vatandaşa "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu. ​

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