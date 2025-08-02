BETİMAR son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
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BETİMAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin 28 Temmuz-1 Ağustos 2025 tarihleri arasında 81 ilde 3 bin kişiyle yaptığı ankette, “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda partilerin oy oranları açıklandı.
BETİMAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan son ankette partilerin oy oranları açıklandı.
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Anket 28 Temmuz-1 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapıldı.
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BETİMAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 81 ilde 3 bin kişiyle yaptığı anketi paylaştı.
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Vatandaşa "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.
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