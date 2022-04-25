Beta Berk Bayındır şüpheli ölümü rap dünyasını şok etti! Son paylaşımı yürek burktu: Herkesin...
“Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane’de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.
Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre “Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.
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Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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