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Beta Berk Bayındır şüpheli ölümü rap dünyasını şok etti! Son paylaşımı yürek burktu: Herkesin...

Beta Berk Bayındır şüpheli ölümü rap dünyasını şok etti! Son paylaşımı yürek burktu: Herkesin...

“Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane’de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Beta Berk Bayındır şüpheli ölümü rap dünyasını şok etti! Son paylaşımı yürek burktu: Herkesin...

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. 

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Beta Berk Bayındır şüpheli ölümü rap dünyasını şok etti! Son paylaşımı yürek burktu: Herkesin...

Edinilen bilgiye göre “Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. 

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Beta Berk Bayındır şüpheli ölümü rap dünyasını şok etti! Son paylaşımı yürek burktu: Herkesin...

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Beta Berk Bayındır şüpheli ölümü rap dünyasını şok etti! Son paylaşımı yürek burktu: Herkesin...

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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