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Beştepe'de dikkat çeken görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti

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Beştepe'de dikkat çeken görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovak, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul etti.

Beştepe'de dikkat çeken görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

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Beştepe'de dikkat çeken görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti - Resim: 2

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Beştepe'de dikkat çeken görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ukrayna Büyükelçisi Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Guennad ile ayrı ayrı görüştü.

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Beştepe'de dikkat çeken görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti - Resim: 4
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