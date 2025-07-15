Bestemsu Özdemir'den çok konuşulacak aşk paylaşımı...

"GÖRECEĞİMİ GÖRDÜM"

Otelde sevgilisini yakaladığını ve yüzleşmeye cesaret edemediğini anlatan Özdemir, "Göreceğimi gördüm, teşekkür ederim" sözleriyle olayı sonlandırdığını söylemişti. İhaneti gerçekleştiren kişinin de her iki tarafın da bir senedir tanıdığı biri olduğunu belirten oyuncu, “O gün benim için her şey bitti” ifadeleriyle duygularını dile getirmişti.