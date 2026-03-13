Bestemsu Özdemir oğlu ile paylaştı! Sosyal medyadan beğeni yağdı...
Kanal D’nin sevilen dizilerinden İnci Tanelerinde Semiramis karakterini canlandıran Bestemsu Özdemir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, oğlu Sarp Marco ile çekilen yeni karesini takipçileriyle paylaştı.
Bestemsu Özdemir, bir süredir birlikte olduğu eski basketbolcu Ersin Görkem ile Ağustos 2025’te Fethiye’de düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti. Çiftin mutlu evliliği kısa sürede bebek haberiyle taçlandı.
Ünlü çift, 17 Ocak 2025’te ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Erkek bebeklerine Sarp Marco adını veren çift, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Anne olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarına devam eden Bestemsu Özdemir, son olarak oğluyla birlikte çekilen yeni kareyi takipçileriyle paylaştı.
Minik Sarp Marco’nun son hali, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdırdı.