Bestemsu Özdemir İzmir depremi sonrası eğlenenlere ateş püskürdü
Oyuncu Bestemsu Özdemir, İzmir'de vefat eden vatandaşların durumu ve kötü olaylardan sonra partilerini, eğlencelerini paylaşmaya devam eden takipçilerine tepki gösterdi.
Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, İzmir’de vefat eden vatandaşlarımızın aksine partilerini, mutluluklarını ve eğlencelerini paylaşmaya devam eden takipçilerine tepki gösterdi.
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Oyuncu, "İzmir’de deprem yaşandı. Enkaz altındaki insanları izliyoruz. Bu sizi hiç mi etkilemiyor, hiç mi üzmüyor gördüğünüz şeyler. Sizin insanlığınıza ne oldu, ne ara bu hale geldiniz? Sizin o enkazın altında olmayacağınızın bir garantisi yok" diye tepki gösterdi.
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Öte yandan 29 yaşındaki genç oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz gün Demet Akalın'ın tepki çeken sözlerine meydan okumuştu.
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Geçtiğimiz günlerde Star TV'de Alişan'la birlikte sabah programı yapan Demet Akalın'ın, kadınların bir kocasının olmasının iyi bir şey olduğunu ve erkek gücünün önemini anlatmıştı.
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