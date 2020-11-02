Bestemsu Özdemir İzmir depremi sonrası eğlenenlere ateş püskürdü

Oyuncu, "İzmir’de deprem yaşandı. Enkaz altındaki insanları izliyoruz. Bu sizi hiç mi etkilemiyor, hiç mi üzmüyor gördüğünüz şeyler. Sizin insanlığınıza ne oldu, ne ara bu hale geldiniz? Sizin o enkazın altında olmayacağınızın bir garantisi yok" diye tepki gösterdi.