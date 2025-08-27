BIST 11.536
Bestemsu Özdemir evlenmişti! Acil nikah masasına oturmasının nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Bestemsu Özdemir ile eski basketbolcu Ersin Görkem, sürpriz bir kararla Fethiye'de nikâh masasına oturdu. Çiftin apar topar evlenme nedeni uzun süre merak konusu olurken gerçek, nikâh şahidi Asuman Dabak'ın açıklamasıyla ortaya çıktı. Dabak, çiftin bebek beklediğini duyurarak söylentilere son noktayı koydu.

Bestemsu Özdemir evlenmişti! Acil nikah masasına oturmasının nedeni ortaya çıktı - Resim: 1

Oyuncu Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'den ayrıldıktan sonra eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir süredir doludizgin devam eden ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifiyle taçlandıran çift, romantik anlarını Instagram'da paylaşmış ve Özdemir'in yüzüğünü sergilediği kare kısa sürede binlerce beğeni toplamıştı.

Bestemsu Özdemir evlenmişti! Acil nikah masasına oturmasının nedeni ortaya çıktı - Resim: 2

APAR TOPAR NİKÂH MASASINA OTURDULAR

Mutluluk pozlarıyla sık sık gündeme gelen çift, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Fethiye'de nikâh masasına oturdu. Bu ani karar, magazin kulislerinde "Neden apar topar evlendiler?" sorusunu gündeme getirdi.

Bestemsu Özdemir evlenmişti! Acil nikah masasına oturmasının nedeni ortaya çıktı - Resim: 3

ŞAHİT ASUMAN DABAK GERÇEĞİ AÇIKLADI
Nikâhta şahitlik yapan ünlü oyuncu Asuman Dabak, merak edilen soruya yanıt vererek çıkan söylentileri doğruladı. Basının da gündeme taşıdığı hamilelik iddialarına Asuman Dabak yanıt verdi.

Bestemsu Özdemir evlenmişti! Acil nikah masasına oturmasının nedeni ortaya çıktı - Resim: 4

"Evet, öyle bir sürprizi de var, sağlıkla gelsin inşallah" sözleriyle çiftin bebek beklediğini duyurdu. Böylece ani evliliğin ardındaki gerçek neden de netlik kazandı.

