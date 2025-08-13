Bestemsu Özdemir evleniyor! Sevgilisi Ersin Görkem'in mesleği bakın neymiş...
Oyuncu Bestemsu Özdemir, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ersin Görkem ile evlenmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, sevgilisinin romantik teklifine evet dedi. Özdemir, mutlu haberi Instagram'dan duyurdu.
Oyuncu Bestemsu Özdemir, meslektaşı Burak Deniz ile bir süredir aşk yaşıyordu. Sosyal medyada mutluluk pozları veren çiftten kötü haber gelmişti. Ayrılığı ilk kez doğrulayan Özdemir, biten ilişkisi hakkında konuşmuştu.
Özdemir, "Markete girdiğimiz zaman çok aç olduğumuz anlarda her şeyi almak isteriz ama tok olduğumuzda ihtiyacımız kadar alırız. Biraz ona benzetiyorum ben, bazen duygusal olarak aç hissediyoruz ve elemeyi doğru yapamıyoruz. Çok da konuşmaya gerek yok bence. Gerildim, o ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda güzel güzel devam ediyor. Ben söylemek istemezdim ama saygı çerçevesinde çok güzel şekilde yolları ayırdık. Hayat bazen ayrı yollar çizebiliyor insanlara" diyerek Burak Deniz ile ayrıldıklarını açıklamıştı.
EVLİLİK MÜJDESİNİ VERDİ
Eski basketbolcu Ersin Görkem ile yeni bir ilişkiye başlayan oyuncu, mutluluk pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.
INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Aşkları doludizgin devam eden çiftten sevindiren haber geldi. İkili yakın zamanda evlenmeye hazırlanıyor. Özdemir'in sevgilisi Görkem'in romantik evlilik teklifine evet dediği öğrenildi.
Güzel oyuncu, Instagram hesabından yüzüğünü paylaşarak sevenlerine güzel haberi resmen duyurdu.