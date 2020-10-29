Bestemsu Özdemir Demet Akalın'a meydan okudu! Demet'in sözleri olay
29 yaşındaki genç oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz gün Demet Akalın'ın tepki çeken sözlerine meydan okudu.
Geçtiğimiz günlerde Star TV'de Alişan'la birlikte sabah programı yapan Demet Akalın'ın sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Demet Akalın, kadınların bir kocasının olmasının iyi bir şey olduğunu ve erkek gücünün önemini anlatmıştı.
Başından geçen bir hikayeyi anlatan Demet Akalın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Bestemsu Özdemir’in rol aldığı “Türbülans” adlı oyun, önceki akşam Profilo Kültür Merkezi’nde perde açtı. Kültür merkezine giderken aracının lastiklerinden birinin havasının indiğini fark eden oyuncu, Kuruçeşme’deki bir benzin istasyonunda durdu.
İnen lastiği hava pompasıyla şişiren Özdemir, “Böyle işleri erkek arkadaşım yoksa kendim hallediyorum” dedi. Güzel oyuncunun bu sözleri Akalın'a meydan okuma olarak yorumlandı.