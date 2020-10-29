Best Model of Turkey'in birincisi 15 yaşındaki Melisa İmrak tartışmalara neden oldu
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincisi 15 yaşındaki Melisa İmrak oldu. Erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı. 15 yaşındaki kraliçe Melisa, tartışmalara neden oldu.
25 kadın, 25 erkek finalistin Best Model Türkiye olmak için podyuma çıktığı gecede Umut Akyürek, Yılmaz Morgül ve Emre Kaya sahne aldı.
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33. Best Model Türkiye birinciliğini, kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı.
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İkinciliği, Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncülüğü Sena Küçük ve Emre Özcanan kazandılar. Melissa Aslan, Mustafa Saraçoğlu Best Grace, Merve Yıldırım Best Photomodel oldu.
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Öte yandan birinci seçilen Melisa İmrak'ın 15 yaşında olduğu öğrenildi. Yarışmada katılım şartlarına göre; 18 yaşından küçüklerin ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunuyor.
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