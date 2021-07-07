Best Model of Turkey'de skandal görüntüler! 'Köle pazarı gibi' çıplak erkekler...
34. Best Model Of Turkey yarışmasının yarı final elemeleri dün akşam Taksim'deki bir otelde gerçekleşti. 50 jüri üyesinin yer aldığı elemelerde 25 kız, 25 erkek yarışmacı final turuna kaldı. Seçmelerdeki görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu...
Erkan Özerman organizatörlüğünde bu yıl 34.'sü düzenlenen Best Model Of Turkey yarışmasının final seçmelerinin fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen final seçmelerine 96 erkek ve 79 kadın başvuru yaptı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde erkeklerin çıplak bir şekilde yerde dizlerinin üzerinde dip dibe ve korona önlemleri yok sayılacak şekildi dizlerinin üzerinde oturtuldukları görüldü.
Korona riskine rağmen dip dibe oturtulan yarışmacılar saatler süren seçmeler boyunca bir arada kaldı.
Yarışmaya katılmak için 200'er TL toplanan adayların görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.