Best Model 2021 yarışmacılarından Erkan Özerman ifşaları! Erkeklere 'masaj' mesajı

'Yarışmada derece almak istiyorsan Erkan Özerman'a masaj yapmalısın'

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz, Tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yılmaz, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti. Organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?’ şeklinde mesajlar attığını da söyleyen Yıldız'a; Best Model yarışmacılarından Barış Arslan destek çıktı. Erkan Özerman ile ilgili genç isimlerden çok konuşulacak iddialar geldi. Özerman'ın menajerinin 'Yarışmada derece almak istiyorsan Erkan Özerman'a masaj yapmalısın' diye mesajlar geldiğini aktardılar.