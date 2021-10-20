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Best Model 2021 yarışmacılarından Erkan Özerman ifşaları! Erkeklere 'masaj' mesajı

Best Model 2021 yarışmacılarından Erkan Özerman ifşaları! Erkeklere 'masaj' mesajı

34. Best Model of Turkey 2021 yarışmacıları Elmas Yılmaz, Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan'dan organizatör Erkan Özerman'ın 'ahlaksız teklif'te bulunduğuna dair magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar... Genç isimler TV8 2. Sayfa programına katılarak şoke eden açıklamalarda bulundu.

Best Model 2021 yarışmacılarından Erkan Özerman ifşaları! Erkeklere 'masaj' mesajı

Magazin dünyası ve sosyal medya Erkan Özerman'ın yıllarca Best Model of Turkey erkek yarışmacılarına 'ahlaksız teklif'lerde bulunduğu iddiasıyla çalkalanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programı ve Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bu senenin ve önceki yılların yarışmacıları katıldı ve canlı yayında yaptıkları açıklamalarla yer yerinden oynadı.

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Best Model 2021 yarışmacılarından Erkan Özerman ifşaları! Erkeklere 'masaj' mesajı

Bu iddialar nasıl ortaya çıktı?

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz, dün Tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olmuştu. Yılmaz, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti. Organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?’ şeklinde mesajlar attığını da söyleyen Yıldız'a; Best Model yarışmacılarından Barış Arslan destek çıktı. Yıldız bugün aynı yarışmadan Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan isimli arkadaşlarıyla yayına tekrar katıldı ve genç isimler sansasyon yaratacak iddialar ortaya attı.

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Best Model 2021 yarışmacılarından Erkan Özerman ifşaları! Erkeklere 'masaj' mesajı

'Yarışmada derece almak istiyorsan Erkan Özerman'a masaj yapmalısın'

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz, Tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yılmaz, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti. Organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?’ şeklinde mesajlar attığını da söyleyen Yıldız'a; Best Model yarışmacılarından Barış Arslan destek çıktı. Erkan Özerman ile ilgili genç isimlerden çok konuşulacak iddialar geldi. Özerman'ın menajerinin 'Yarışmada derece almak istiyorsan Erkan Özerman'a masaj yapmalısın' diye mesajlar geldiğini aktardılar.

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Best Model 2021 yarışmacılarından Erkan Özerman ifşaları! Erkeklere 'masaj' mesajı

'Ünlü olmak için bu yollardan geçmek şart' mesajı

Canlı yayında Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan'ın açıklamaları birbirine benzer şekilde ilerledi. Sürekli 'ahlaksız teklif' imalarına maruz kaldıklarını, ünlü olmak için bu yollardan geçmelerinin şart' olduğunu duyduklarını ifade ettiler.

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