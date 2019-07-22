Beslenme listenizden mutlaka çıkarmanız 8 şaşırtıcı yiyecek

4. Kurutulmuş meyve ve meyve cipsleri

Kurutulmuş meyve cipsleri oldukça popüler ve sağlıklı olarak biliniyor ancak o kuru meyveler tıpkı patates cipsleri gibi yağda kızartılıyor. Patates cipsler ne kadar kaloriliyse bu meyve cipsleri de bir o kadar kalorili. Kimyasal işlem gören meyveler, oldukça sağlıksızdır. Eğer illa ki kurutulmuş meyve tüketmek istiyorsanız bunun için doğal yollarla kurutulanları tercih etmelisiniz...