Beslenme listenizden mutlaka çıkarmanız 8 şaşırtıcı yiyecek
Bir türlü kilo veremiyorsanız yediklerinizi gözden geçirmenizin zamanı gelmiştir. Hepimiz biliyoruz ki beyaz ekmek, kızarmış yiyecekler, tatlılar, gazlı ve şekerli içecekler yasaklıdır ancak o listeye eklemeniz gereken bazı şaşırtıcı gıdalar da var!
1. Meyveli yoğurt
Evet, yoğurt vücudumuz için gerçekten iyidir, ancak şeker veya meyve katkıları olmadan yemek daha iyidir. Tatlı yoğurtlar gerçek bir süt ürünü değildir. Beslenme uzmanları koyulaştırıcı ve nişasta içeren süt ürünlerinden uzak durmayı tavsiye ediyorlar. Bunun yerine, doğal yoğurt için bazı taze meyveler, baharatlar ve vanilya özü ekleyin.
2. Pirinç
Pirinç, kilo alımına neden olabilecek çok miktarda basit karbonhidrat içerir. Eğer diyetinizde pirinç var ise yüksek kalitede olmalı aksi halde vücudunuz için ciddi zarardır.
3. Maydanoz
Maydanoz gerçekten zararlı olabilir. Deneyimsiz aşçılar, salatalara eklememeli ve mayonez, ekşi krema ya da yağ ile süslememelidir, çünkü maydanoz nitrit yaymaya başlayabilir ve 30 dakika içinde tam anlamıyla bir zona dönüşebilir. Diyetisyenler servis yapmadan hemen önce hiçbir yemeğe maydanoz eklenmemesini tavsiye ediyor, böylece tüm yararlı elementlerini korumuş olursunuz.
4. Kurutulmuş meyve ve meyve cipsleri
Kurutulmuş meyve cipsleri oldukça popüler ve sağlıklı olarak biliniyor ancak o kuru meyveler tıpkı patates cipsleri gibi yağda kızartılıyor. Patates cipsler ne kadar kaloriliyse bu meyve cipsleri de bir o kadar kalorili. Kimyasal işlem gören meyveler, oldukça sağlıksızdır. Eğer illa ki kurutulmuş meyve tüketmek istiyorsanız bunun için doğal yollarla kurutulanları tercih etmelisiniz...