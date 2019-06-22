Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Yeni golcüyle el sıkışıldı
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Tyler Boyd ile prensip anlaşmasına vardı.
Ankaragücü'ne geçen sezonun devre arasında kiralık gelen Tyler Boyd için Beşiktaş girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ilk etapta 24 yaşındaki ABD'li oyuncu ile prensip anlaşması sağlayan siyah-beyazlılar, kulübü Vitoria Guimaraes ile bonservis pazarlıklarına başladı.
Boyd için menajeri Vlado Bozinovski, "Amerika, Türk ve Alman takımları ile görüşüyorum.Çin'den de bazı teklifler var. Boyd, kariyerini Guimaraes'te sürdürmek istemiyor" dedi. Boyd için Portekiz ekibinin Beşiktaş'tan 2 milyon Euro istediği, siyah-beyazlı takımın 1.7 milyon Euro'ya kadar çıktığı belirtiliyor. ABD Milli Takımı ile Copa America'da oynayan ve iki gol atan oyuncunun Guimaraes ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ın yeni sezonda düşünmediği Cyle Larin, Belçika 1. Lig ekibi Zulte Waregem'e 2.5 milyon Eurosatın alma opsiyonu karşılığında 1 yıllığına kiralandı.İstanbul'a gelen Belçikalı yetkililer 24 yaşındaki Kanadalı forvet için anlaşma sağladı. Larin için kiralama bedeli ödemeyecek olan Waregem, oyuncunun 1.6 milyon Euro olan maaşını karşılayacak.
Bursaspor'un 23 yaşındaki sol beki Umut Meraş'ın transferinde hem kulüp hem oyuncuyla her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş'ta, dün beklenmedik bir olay yaşandı. Taraflar dün bir araya gelerek son bir görüşme gerçekleştirdi. Bursaspor fiyat artırımına gidince Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı masadan kalktı. Bunun üzerine Beşiktaş yönetiminin transfer için Bursaspor'un yarın yapacağı olağanüstü kongreyi bekleme kararı aldığı öğrenildi.