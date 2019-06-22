Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Yeni golcüyle el sıkışıldı

Boyd için menajeri Vlado Bozinovski, "Amerika, Türk ve Alman takımları ile görüşüyorum.Çin'den de bazı teklifler var. Boyd, kariyerini Guimaraes'te sürdürmek istemiyor" dedi. Boyd için Portekiz ekibinin Beşiktaş'tan 2 milyon Euro istediği, siyah-beyazlı takımın 1.7 milyon Euro'ya kadar çıktığı belirtiliyor. ABD Milli Takımı ile Copa America'da oynayan ve iki gol atan oyuncunun Guimaraes ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.