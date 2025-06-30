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Beşiktaş'tan bomba transfer! Tammy Abraham imzaya geliyor: Bonservis bedeli dudak uçuklattı

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Beşiktaş'tan bomba transfer! Tammy Abraham imzaya geliyor: Bonservis bedeli dudak uçuklattı

David Jurasek'i kadrosuna katan Beşiktaş aradığı golcüyü Roma'da buldu. Kartal, Tammy Abraham ile anlaştı. Abraham yakında Türkiye'ye gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş'ın Abraham için Roma'ya ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte haberin detayları...

Beşiktaş'tan bomba transfer! Tammy Abraham imzaya geliyor: Bonservis bedeli dudak uçuklattı - Resim: 1

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çalkantılı bir şekilde geçiren Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları start almıştı.

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Beşiktaş'tan bomba transfer! Tammy Abraham imzaya geliyor: Bonservis bedeli dudak uçuklattı - Resim: 2

Yaz transfer dönemine sol bek David Jurasek'i kadrosuna katarak başlayan siyah - beyazlılar, Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel'in imzasından ise son anda vazgeçmişti.

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Beşiktaş'tan bomba transfer! Tammy Abraham imzaya geliyor: Bonservis bedeli dudak uçuklattı - Resim: 3

Jurasek'i dün akşam resmen açıklayan Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü isim ise gece yarısı ortaya çıktı. Beşiktaş, Tammy Abraham ile el sıkıştı. Abraham kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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Beşiktaş'tan bomba transfer! Tammy Abraham imzaya geliyor: Bonservis bedeli dudak uçuklattı - Resim: 4

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberinde, siyah - beyazlıların Abraham'a yıllık 6 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Roma ile son detayların görüşülmeye devam ettiği aktarılırken, İtalyan ekibinin golcü oyuncuyu satmak için acele ettiği ve acil sermaye ihtiyacı nedeniyle hızlı davranıldığı kaydedildi.

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