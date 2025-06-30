Beşiktaş'tan bomba transfer! Tammy Abraham imzaya geliyor: Bonservis bedeli dudak uçuklattı
David Jurasek'i kadrosuna katan Beşiktaş aradığı golcüyü Roma'da buldu. Kartal, Tammy Abraham ile anlaştı. Abraham yakında Türkiye'ye gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş'ın Abraham için Roma'ya ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte haberin detayları...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çalkantılı bir şekilde geçiren Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları start almıştı.
Yaz transfer dönemine sol bek David Jurasek'i kadrosuna katarak başlayan siyah - beyazlılar, Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel'in imzasından ise son anda vazgeçmişti.
Jurasek'i dün akşam resmen açıklayan Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü isim ise gece yarısı ortaya çıktı. Beşiktaş, Tammy Abraham ile el sıkıştı. Abraham kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Gazeteci Nicolo Schira'nın haberinde, siyah - beyazlıların Abraham'a yıllık 6 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Roma ile son detayların görüşülmeye devam ettiği aktarılırken, İtalyan ekibinin golcü oyuncuyu satmak için acele ettiği ve acil sermaye ihtiyacı nedeniyle hızlı davranıldığı kaydedildi.