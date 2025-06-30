Beşiktaş'tan bomba transfer! Tammy Abraham imzaya geliyor: Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberinde, siyah - beyazlıların Abraham'a yıllık 6 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Roma ile son detayların görüşülmeye devam ettiği aktarılırken, İtalyan ekibinin golcü oyuncuyu satmak için acele ettiği ve acil sermaye ihtiyacı nedeniyle hızlı davranıldığı kaydedildi.