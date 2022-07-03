Beşiktaş'tan A Milli hamle! Cenk Tosun'dan sonra Okay Yokuşlu da Beşiktaş yolunda
Beşiktaş yeni sezona iddialı transferlerle hazırlanıyor. Romain Saiss ve Gedson Fernandes'ten sonra Cenk Tosun'u da kadrosuna katan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeler yaşanıyor... Transferde gaza basan ve Wout Weghorst'u renklerine bağlamaya hazırlanan Kartal, milli yıldız için de harekete geçti! Beşiktaş'ta stoper bölgesine yerli takviye arayışları da sürüyor!
Romain Saiss ve Gedson Fernandes takviyelerinin ardından gözünü yerli rotasyonuna çeviren Beşiktaş gündemine flaş bir ismi aldı! Dün eski futbolcusu Cenk Tosun'u yeniden renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Okay Yokuşlu için harekete geçti!
Celta Vigo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran milli futbolcu ile hemen temasa geçen siyah-beyazlılar, ikna çalışmalarına başladı. 28 yaşındaki milli yıldızı Galatasaray'ın da istemesi nedeniyle işi sıkı tutan Kara Kartal elini çabuk tutmak istiyor.
Teknik direktör Valerien İsmael'in de alınması yönünde talimat verdiği Okay'ın beklentileri hakkında ön bilgi alan yönetimin, şartların uyması halinde transferi hemen bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.
Menajeri 'Türkiye bir seçenek' demişti
Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, geçen günlerde bir açıklama yapmış ve Okay'ın Celta Vigo'dan kontratındaki özel bir maddeden dolayı ayrıldığını ve teklifleri değerlendireceklerini söylemişti. Goal Türkiye'ye konuşan Altıparmak şunları söylemişti: