Beşiktaş'tan A Milli hamle! Cenk Tosun'dan sonra Okay Yokuşlu da Beşiktaş yolunda

Menajeri 'Türkiye bir seçenek' demişti

Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, geçen günlerde bir açıklama yapmış ve Okay'ın Celta Vigo'dan kontratındaki özel bir maddeden dolayı ayrıldığını ve teklifleri değerlendireceklerini söylemişti. Goal Türkiye'ye konuşan Altıparmak şunları söylemişti: