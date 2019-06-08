Beşiktaş'taki "Makas atma" kazasında ölü sayısı yükseldi!
Anadolu Ajansı
İSTANBUL Beşiktaş'ta sabah saatlerinde "makas atarak" ilerleyen şehir magandasının neden olduğu trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.
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Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunun 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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Kazada yaralanan 12 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik'in (8) cenazeleri de morga götürüldü.
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