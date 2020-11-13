Beşiktaş'taki Bebek Parkı'nda tuvalet projesi tepki gören İBB'den geri adım

"Belediyenin koyduğu gayet de güzel bir tuvalet var"

Zorlu, " Ben de merak ettim ne olduğunu. Ama çalışan yoktu çalışıp gitmişler. Kazılıydı burası. Sosyal medyada inceleyince baktım şikayetler var. Tuvalet yapıldığını öğrendim. Ama şurada bir tuvalet var zaten. Belediyenin koyduğu gayet de güzel bir tuvalet var. Ben de beyaz masaya şikayet yazısı yazdım. " şeklinde konuştu.