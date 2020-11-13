Beşiktaş'taki Bebek Parkı'nda tuvalet projesi tepki gören İBB'den geri adım
BEŞİKTAŞ Bebek Parkı'nın yakınında tuvalet olmasına rağmen yenisinin yapılacağı haberi tepki aldı. İBB tarafından yaptırılacak olan tuvalet iptal edildi. Park ortasına açılan çukur İBB görevlilerince tekrar kapatıldı.
Bebek Parkı'nda geçtiğimiz gün, etrafı şeritlerle çevrili alana açılan çukur, çevre sakinlerinin dikkatini çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından parkın ortasına tuvalet yapılacağını öğrenen mahalle sakinleri, duruma sosyal medyadan tepki yağdırdı.
Çukuru kapattılar: Yapılması planlanan tuvaletin yerinin çocukların oyun parkının hemen yanında olması ise hijyen açısından ailelerin tepkisine neden oldu. Şikayetlerin ardından ise çalışmalar durduruldu ve 2 gün önce açılan çukur kapatıldı.
Foseptik çukuru gibi de bir şey vardı: Açılan çukuru fark eder etmez olayı araştırdığını ve bir şikayet yazısı yazdığını ifade eden Bebek mahallesi sakini Cengiz Zorlu, “Dün bir kazı ekibinin geldiğini gördüm buraya. Dozerler falan vardı sabah. Kazdıkları foseptik çukuru gibi de bir şey vardı." dedi.
"Belediyenin koyduğu gayet de güzel bir tuvalet var"
Zorlu, " Ben de merak ettim ne olduğunu. Ama çalışan yoktu çalışıp gitmişler. Kazılıydı burası. Sosyal medyada inceleyince baktım şikayetler var. Tuvalet yapıldığını öğrendim. Ama şurada bir tuvalet var zaten. Belediyenin koyduğu gayet de güzel bir tuvalet var. Ben de beyaz masaya şikayet yazısı yazdım. " şeklinde konuştu.