Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta 20 bine yakın taraftarın katılımıyla 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninin ardından teknik direktör Yalçın, sahayı dolaşarak taraftarı selamladı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi.
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Yıllar sonra siyah-beyazlı kulübe teknik direktör olarak dönen Yalçın, taraftarının huzurunda 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
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Uzun kuyruklar oluştu
47 yaşındaki teknik adamı yalnız bırakmayan taraftarlar, stadın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Saatler 19.03'e geldiğinde resmi sözleşmeyi imzalayan Yalçın, daha sonra taraftarını selamladı.
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