Beşiktaş'ta vurulan kadın avukattan şok iddia! 'Beni casusluk şüphelisi savcı vurdurttu'
İSTANBUL Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan Avukat Nur Peker'den şok iddialar geldi. İfade veren Peker, kendisini vuranları savcı arkadayı Davut Yılmaz olduğunu iddia edip şikayetçi oldu. Savcı Yılmaz'ın casusluk soruşturmasında şüpheli olmasına rağmen halen görevde olduğu ortaya çıktı. Nur Peker'in avukatı ise olayın arkasında bir suç örgütü olduğunu savundu.
Beşiktaş'ta avukat Nur Peker'e yönelik silahlı saldırının arkasında bir savcı olduğu iddia edildi. İlk ifadesinde "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle kafamı toplayamıyorum" diyen avukat Peker tedavisinin ardından detaylı ifadede verdi. Peker, saldırıyı savcı arkadaşı Davut Yılmaz'ın azmettirdiğini düşündüğünü söyleyip şikayetçi oldu. Sabah'ın haberine göre Avukat Peker'in anlattıkları şok etti.
Ofis açmasına yardım etti
Mağdur avukat Nur Peker ise tedavisinin ardından emniyete ve savcılığa giderek detaylı ifade verdi ve olayın arkasındaki şüphelendiği isimleri söyledi. Avukat Peker, 2020 yılında savcı kız arkadaşı ile İzmir Çeşme'de tatildeyken İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz ile tanıştıklarını anlattı. Avukat Nur Peker'in iddialarına göre, tatilde tanıştıkları savcı Yılmaz, Peker'e "Sana ofis açalım, biz de yardımcı oluruz. Bizim bir ofis var. Orada Emniyetten emekli bir polis var, zaten orası benim şirketim, git tabelanı as" dedi. Peker de teklifi kabul etti.
Organize işler
İddiaya göre, savcı Yılmaz'ın önerdiği ofiste savcının eşi ile emekli bir polis ve İran'la iş yapan bir işadamı ortaktı. Nur Peker bu ofisin bir odasını avukatlık bürosu olarak kullanmaya başladı. Savcı Yılmaz, çevresinde avukatlık işleri gerektiren bazı dosyalar yönlendirerek Peker'e destek olmaya devam etti.
Avukat Peker, ilerleyen günlerde savcı Davut Yılmaz'ın yanında, kendisini eski jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıtan bir kişiyle tanıştığını söyledi. Bu kişinin, savcının başka bir şirketinde ortak olduğunu, Yılmaz'a uyuşturucu, tefecilik gibi çok paraların döndüğü dosyalar getirdiğini, Yılmaz'ın da bu işleri çözme karşılığında komisyon aldığını ileri sürdü.