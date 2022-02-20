Beşiktaş'ta vurulan kadın avukattan şok iddia! 'Beni casusluk şüphelisi savcı vurdurttu'

Ofis açmasına yardım etti

Mağdur avukat Nur Peker ise tedavisinin ardından emniyete ve savcılığa giderek detaylı ifade verdi ve olayın arkasındaki şüphelendiği isimleri söyledi. Avukat Peker, 2020 yılında savcı kız arkadaşı ile İzmir Çeşme'de tatildeyken İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz ile tanıştıklarını anlattı. Avukat Nur Peker'in iddialarına göre, tatilde tanıştıkları savcı Yılmaz, Peker'e "Sana ofis açalım, biz de yardımcı oluruz. Bizim bir ofis var. Orada Emniyetten emekli bir polis var, zaten orası benim şirketim, git tabelanı as" dedi. Peker de teklifi kabul etti.