Beşiktaş'ta Valerien Ismael istediği futbolcuyu yönetime bildirdi!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael istediği forveti yönetimi bildirdi.
Takımdan Batuhan'ın ayrılmasıyla forvet arayışına giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak teknik direktör Valerien Ismael, Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht'ı gözüne kestirdi.
Valerien Ismael, 28 yaşındaki İsveçli futbolcu için yönetime görüşlerini aktardı.
Cyle Larin'le yollarını ayıran ve Alex Teixeira'dan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlı takım, kanatlar için daha önce birçok oyuncuyla temas kurmuştu.
Teknik patron Ismael'in son olarak Christian Fassnacht'ın ismini yönetime bildirdi. Christian Fassnacht sağ ve sol kanadın yanı sıra orta sahada da görev yapabiliyor.