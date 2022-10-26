Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi bitti! Şenol Güneş 'konuşmaya geldik' dedi

Şenol Güneş: Daha imza yok, konuşuyoruz

Beşiktaş’ta yönetimin Valerien Ismael sonrası takımın başına geçirmeyi planladığı Şenol Güneş ile temaslar da başladı. Dün ilk olarak A Spor’a “Bana gelen bir şey yok. Konuşuluyor, duyuyorum. Bir şey olursa duyarsınız” diyen Güneş daha sonra bir taraftarın Beşiktaş’a imza atıp atmayacağı ile ilgili sorusuna “Yok, şimdi imza atacak halimiz yok, geldik konuşmaya” diyerek görüşmeleri doğruladı.