Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi bitti! Şenol Güneş 'konuşmaya geldik' dedi
Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi bugün resmen sona eriyor. Son 6 maçta 5 kez puan kaybeden siyah beyazlılarda Hatay yenilgisi bardağı taşırdı. Yönetim dün ayrılık kararı aldı. Karar bugünkü görüşmede Ismael’e tebliğ edilecek. Yönetin gönlündeki en güçlü aday Şenol Güneş İstanbul'a geldi "Anlaşma yok, görüşmeye geldik" dedi.
Beşiktaş’ta son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından son olarak Hatay’a yenilmesi sonrası eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Valerien Ismael defteri kapanıyor. Bu sezon öne geçtiği 7 karşılaşmanın 3’ünde puan kaybeden, son 6 maçın 5’inde 12 puanlık kayıp yaşayan siyah beyazlılarda Hatay deplasmanı dönüşü acil bir toplantı yapan yönetim Fransız teknik adam ile yola devam etmeme kararı aldı.
Valerin İsmael'e kaç para ödenecek?
Siyah beyazlılar geçen sezonun 2. yarısında 1.5+1 yıl anlaştığı Ismael ile masaya oturarak sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya varacak. Fransız teknik adama sezon sonuna kadar ücretinin yarısı olan 450 bin Euro’nun tazminat olarak ödeneceği öğrenildi.
Yönetimin gönlündeki 1 numaralı aday
Bugün ayrılık kararının tebliğ edileceği Ismael’in yerine gelecek aday konusunda bir kişi öne çıkıyor. Mehmet Özdilek, Gerrard, Lucescu, Tamer Tuna ve Rasim Kara ismileri öne sürülse de yönetimin 1 numaralı adayının Şenol Güneş olduğu öğrenildi.
Şenol Güneş: Daha imza yok, konuşuyoruz
Beşiktaş’ta yönetimin Valerien Ismael sonrası takımın başına geçirmeyi planladığı Şenol Güneş ile temaslar da başladı. Dün ilk olarak A Spor’a “Bana gelen bir şey yok. Konuşuluyor, duyuyorum. Bir şey olursa duyarsınız” diyen Güneş daha sonra bir taraftarın Beşiktaş’a imza atıp atmayacağı ile ilgili sorusuna “Yok, şimdi imza atacak halimiz yok, geldik konuşmaya” diyerek görüşmeleri doğruladı.