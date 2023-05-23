Beşiktaş'ta sürücüsüz minibüs dehşeti! Patlama oldu önce kadına sonra doğal gaz kutusuna...

Vatandaşlar çaresiz gözlerle olan biteni izlerken, caddede iş yeri bulunan Doğalgaz Mühendislik firması sahibi Hasan Hüseyin Kutluer, olay yerine geldi. Kutluer, dükkanına giderek gerekli aletleri alıp doğalgaz kutusuna müdahale etti. Yaşadığı olayı anlatan Kutluer, "Aracımdan indiğimde mahalle sakinlerinin biriktiğini gördüm. Kaza olduktan yarım dakika sonra geldim. Aşırı bir ses vardı. Doğalgaz borusunun patladığını gördüm. Dükkana koştum, gerekli aletleri aldıktan sonra müdahalemi yaptım. En büyük tehlike o. Çünkü sigara ya da başka bir ateşe benzer şeyle yanından geçiliyor olsaydı çok anormal derecede bomba etkisi yapabilirdi. Allah'tan bizler vardık, bizler müdahale ettik" ifadelerini kullandı.