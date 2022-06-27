Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Kadın oyuncu Zeynep S. bakın ne istedi?
İSTANBUL Beşiktaş'ta yağmur altında sokak ortasında otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar. Görüntülerdeki kadının oyuncu Zeynep S., erkeğin ise otel işletmecisi Ahmet E.K. olduğu belirlendi. Zanlılar hakkında soruşturma açılırken, Zeynep S, mahkeme koyarak bakın ne talep etti?
Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde çekilen uygunsuz görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan ve ev hapsi kararıyla salıverilen iki şüpheli hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, otel sahibi olduğu belirlenen zanlı Ahmet E.K. (43) ile oyunculuk ajansında menajer olduğu belirtilen kadın şüpheli Zeynep S.'nin (37) 11 Haziran saat 04.55 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki inşaatın önünde uygunsuz davranışlar sergilediklerinin tespit edildiği bildirildi.
1 yıl hapis cezası isteniyor
İddianamede savunmasına yer verilen şüpheliler, çok alkollü olduklarından olayı hatırlamadıklarını ifade etti. Şüphelilerin TCK'nin "hayasızca hareketler" suçunu düzenleyen 225/1 maddesi uyarınca altışar aydan birer yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Oyuncu Zeynep S., mahkeme koştu
Tüm bu gelişmeler dışında bu kez Zeynep S., harekete geçerek sosyal medya ve basında yer alan görüntü ve içeriklerin kaldırılması talebinde bulundu. Zeynep S., yaptığı başvuru dilekçesinde olay sırasında alkolün etkisinden dolayı iradesinin sakatlandığını, bilincinin yerinde olmadığını anlattı. Oyuncu kamuoyunda paylaşılan görüntülerden dolayı hem sosyal hem de iş hayatında problemler meydana geldiğini ifade etti.