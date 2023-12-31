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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! 'Beşiktaş'tan haber gelmedi' dedi

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! 'Beşiktaş'tan haber gelmedi' dedi

BEŞİKTAŞ taraftarının Sergen Yalçın takımın başına geçecek beklentisi boşa çıktı. Yeni yönetimle birlikte takımın başına geçmesi beklenen Sergen Yalçın, başka bir Süper Lig takımı ile anlaşma imzaladı ve Beşiktaş defterini kapattı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! 'Beşiktaş'tan haber gelmedi' dedi

Adı Beşiktaş'la da anılan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşma sağladı. Beşiktaş taraftarının Sergen Yalçın gelecek, takımı coşturacak hayalleri suya düştü. 

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! 'Beşiktaş'tan haber gelmedi' dedi

Son olarak Beşiktaş'ta görev alan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in ayrılığı sonrası Antalyaspor ile anlaştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Antalyaspor ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! 'Beşiktaş'tan haber gelmedi' dedi

Salı günü antremana çıkacak

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre tecrübeli teknik adamın, salı günü Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıkacağı aktarıldı. Sergen yalçın, anlaşmayla ilgili şunları söyledi:  

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! 'Beşiktaş'tan haber gelmedi' dedi

"Beşiktaş’tan haber gelmedi, ismim geçti. Ama yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayız. Ekibim 2 yıldır beni bekliyor. Şartlar çok iyi, anlaştık. Ben her zaman Beşiktaş’ın emrindeyim ama haber gelmeyince yapacak bir şey yok." 

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