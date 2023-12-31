Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! 'Beşiktaş'tan haber gelmedi' dedi
BEŞİKTAŞ taraftarının Sergen Yalçın takımın başına geçecek beklentisi boşa çıktı. Yeni yönetimle birlikte takımın başına geçmesi beklenen Sergen Yalçın, başka bir Süper Lig takımı ile anlaşma imzaladı ve Beşiktaş defterini kapattı.
Adı Beşiktaş'la da anılan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşma sağladı. Beşiktaş taraftarının Sergen Yalçın gelecek, takımı coşturacak hayalleri suya düştü.
Son olarak Beşiktaş'ta görev alan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in ayrılığı sonrası Antalyaspor ile anlaştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Antalyaspor ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Salı günü antremana çıkacak
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre tecrübeli teknik adamın, salı günü Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıkacağı aktarıldı. Sergen yalçın, anlaşmayla ilgili şunları söyledi:
"Beşiktaş’tan haber gelmedi, ismim geçti. Ama yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayız. Ekibim 2 yıldır beni bekliyor. Şartlar çok iyi, anlaştık. Ben her zaman Beşiktaş’ın emrindeyim ama haber gelmeyince yapacak bir şey yok."