Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! 'Beşiktaş'tan haber gelmedi' dedi

"Beşiktaş’tan haber gelmedi, ismim geçti. Ama yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayız. Ekibim 2 yıldır beni bekliyor. Şartlar çok iyi, anlaştık. Ben her zaman Beşiktaş’ın emrindeyim ama haber gelmeyince yapacak bir şey yok."