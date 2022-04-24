Beşiktaş’ta polisin durdurduğu araçtan mini cephanelik çıktı! Ruhsatlı silah oyunu tutmadı

Ruhsatlı tabancayı verip polisi kandırmaya çalıştı

Araçtan inen M.N.Ç., polisi kandırmak için üzerinde tabanca olduğunu söyleyerek ruhsatını da polise teslim etti. Beşiktaş polisi, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sürücü M.Y.D.’nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda daha önceden emniyette “ateşli ve bıçaklı silahlar kanununa muhalefet” suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şahısların üzerinde de arama yapan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.