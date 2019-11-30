Beşiktaş'ta ilk Divan Kurulu Toplantısını yapan Ahmet Nur Çebi'den olay sözler

Beşiktaş'ta ilk Divan Kurulu Toplantısını yapan Ahmet Nur Çebi'den olay sözler
Beşiktaş Kulübü’nün 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park’ta yapıldı. Beşiktaş'ta yeni Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ilk Divan Kurulu Toplantısı olma özelliğini taşıyan toplantıya Başkan Çebi'nin sözleri damga vurdu.
Beşiktaş kulubünün tüm sorunlarını ilk divan kurulu toplantısında dile getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, şu açıklamalarda bulundu:
Son seçimde genel kurula katılan tüm Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla açık ara bir seçim olması gerekçesiyle kendimde yoğun baskı hissediyorum. Bunun altından kalkabilmem için çok çalışmam gerekiyor. Bana güveniniz için çok teşekkür ediyorum.
Hayatını kaybeden Okan isimli taraftarımızın bir sokağa adının verilmesi için çalışıyoruz.
Serdal Adalı, denetlenmeyi istemişti. Ben süreci uzatmak istedim. Onlar benim olduğum dönemi işaret etti. Benim de olduğum dönemim denetlenmesi için yazılı müracaat ettik. Bununla ilgili destek verebileceğimizi söyledik. Bu konuda tereddüdünüz olmasın. Her şeyi denetleme kuruluna vermeye açığız.
16-17 milyon TL'lik çatıyı kenara bırakmışız 600 bin TL'lik fatura konuşuluyor. Biz hepsine bakacağız. 40 günü genel sekreterimle çalıştık, durum çok keyifli değil. Enkaz edebiyatı yapmayalım ama bir süre sonra hepimiz eski dönemleri unutacağız. Bu da Allah'a reva değil. Zor durumların nereden geldiğini bilmeden bizim çalışmamızı bizden isteyemezsiniz. Geçmişi de değerlendirmemiz gerekiyor. Geçmişi karıştırmayın, işinize bakın gibi söylemlerle karşılaşmak doğru olmaz. İsraf dönemi yaşanmış.
Geldiğim günden bu yana 2 saatten fazla uyumuyorum. Bazen sorunları çözmek elinizde olmuyor, kontratlar gibi. Önümüzdeki 2-3 yılın sözleşmesi imza atılmışsa geri dönüş yok. Önümüzdeki iki yılın 2.5 yılın 1 milyar TL zarar ile kapanacağını görüyorum.
Bunları koyduğunuz zaman uyuyamıyorsunuz. Bunu aşağı çekmeye çalışıyoruz. Yapılan sözleşmelerde fedakarlıklar istiyoruz. Parasız hiçbir şey olmuyor. Geliri giderinden 1 lira fazla bir kulüp yaratamazsak hiçbir şey konuşamayız. Biz Beşiktaş'ı nasıl şekillendireceğiz mesele bundan ibaret