Beşiktaş'ta ilk Divan Kurulu Toplantısını yapan Ahmet Nur Çebi'den olay sözler

Geldiğim günden bu yana 2 saatten fazla uyumuyorum. Bazen sorunları çözmek elinizde olmuyor, kontratlar gibi. Önümüzdeki 2-3 yılın sözleşmesi imza atılmışsa geri dönüş yok. Önümüzdeki iki yılın 2.5 yılın 1 milyar TL zarar ile kapanacağını görüyorum.

Bunları koyduğunuz zaman uyuyamıyorsunuz. Bunu aşağı çekmeye çalışıyoruz. Yapılan sözleşmelerde fedakarlıklar istiyoruz. Parasız hiçbir şey olmuyor. Geliri giderinden 1 lira fazla bir kulüp yaratamazsak hiçbir şey konuşamayız. Biz Beşiktaş'ı nasıl şekillendireceğiz mesele bundan ibaret