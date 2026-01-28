Beşiktaş’ta iki transfer bombası! Sergen Yalçın son kararı açıkladı
Beşiktaş bu sezonun en çok eleştirilen takımlarından biri olmuştu. Kulüp ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, orta saha hattı için iki yıldız isim üzerinde yoğunlaşmış durumda.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Beşiktaş, hem ön libero hem de merkez orta saha pozisyonunda görev yapabilen bir oyuncu transfer etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda temaslar sıklaştırıldı.
İspanyol ekibi Sevilla, 2023 yazında Frankfurt’tan 10 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Djibril Sow için yaklaşık 8-9 milyon Euro bonservis talep ediyor. Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.
Transfer döneminin başında da Beşiktaş’ın listesinde yer alan Jean-Ricner Bellegarde, yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle bir süre gündemden düşmüştü. Ancak Fransız basınından FootMercato’ya göre 27 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Bellegarde’ın sakatlığını atlatmasıyla birlikte Beşiktaş’ın Wolverhampton’a resmi teklif sunması bekleniyor. Fransız oyuncunun, kış transfer döneminde İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
Jean-Ricner Bellegarde, bu sezon Wolves formasıyla tüm kulvarlarda 17 maçta 863 dakika süre aldı. Fransız futbolcu bu süreçte 1 gol kaydederken 1 sarı kart gördü.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Wolverhampton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Bellegarde’ın güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.