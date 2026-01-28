Beşiktaş’ta iki transfer bombası! Sergen Yalçın son kararı açıkladı

İspanyol ekibi Sevilla, 2023 yazında Frankfurt’tan 10 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Djibril Sow için yaklaşık 8-9 milyon Euro bonservis talep ediyor. Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

Transfer döneminin başında da Beşiktaş’ın listesinde yer alan Jean-Ricner Bellegarde, yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle bir süre gündemden düşmüştü. Ancak Fransız basınından FootMercato’ya göre 27 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde sahalara dönmeye hazırlanıyor.