Beşiktaş'ta 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü makas faciasının baş şüphelisi yakalandı!

İstanbul Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdussamet T. ile yanında bulunan babası ve kimliği belirsiz bir kişi Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Abdussamet T. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.