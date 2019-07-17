Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı
Beşiktaş'ın yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna transferi Tyler Boyd'un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Yeni Zelanda asıllı Amerikalı futbolcu Tyler Boyd renklerine bağlamasının ardından siyah beyazlılar yıldız isimle ilgili detayları merak etmeye başladı.
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Boyd ile ilgili en çok merak edilen konusu ise sevgilisi oldu. Boyd'un sevgilisi Becca Braly herkesi kendine hayran bıraktı.
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İşte Becca Braly'in Instagram paylaşımlarından bazıları
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