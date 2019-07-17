Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı

Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna transferi Tyler Boyd'un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı - Sayfa 1

Süper Lig devi Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Yeni Zelanda asıllı Amerikalı futbolcu Tyler Boyd renklerine bağlamasının ardından siyah beyazlılar yıldız isimle ilgili detayları merak etmeye başladı. 

19
Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı - Sayfa 2

Boyd ile ilgili en çok merak edilen konusu ise sevgilisi oldu. Boyd'un sevgilisi Becca Braly herkesi kendine hayran bıraktı.

29
Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı - Sayfa 3

İşte Becca Braly'in Instagram paylaşımlarından bazıları

39
Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı - Sayfa 4
49