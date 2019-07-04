Beşiktaşlı Dorukhan gönlünü Survivor yarışmacısı Dimitra'ya kaptırdı iddiası
Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Dorukhan Toköz'ün gönlünü Survivor yarışmacısı Dimitra Vamvakousi'ye kaptırdığı iddiası çok konuşuldu.
Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz için 2. Sayfa programında sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre, "Milli futbolcu Survivor finalisti Dimitra Vamvakousi'ye platonik olarak vuruldu ve tanışmak için çaba harcıyor." ifadeleri kullanıldı.
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Dorukhan bunun üzerine Twitter'da yer alan Dimitra Vamvakousi ile ilgili haberlere cevap verdi. İşte Dorukhan'ın paylaşımları:
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Dimitra sözleri
Survivor Hikmet, Dimitra'dan hoşlandığı iddiaları için şu ifadeleri kullanmıştı: Yani bakalım, şu an Dimitra'ya da bir platonik...
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İşimiz şaka da bugün gerçekten eşleri, sevgilileri olan yarışır da oyunu kazanırız.
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