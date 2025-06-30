Beşiktaş’la anlaşma iptal oldu, Osayi-Samuel’in yeni adresi İngiltere
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel’in Beşiktaş’la anlaşması, babasının son anda değişen talepleri nedeniyle iptal edilmişti. İngiliz basınına göre 27 yaşındaki futbolcu, yeni takımını buldu.
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte gözler transfere çevrilmişti. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'in de geleceği belirsizliğini koruyordu.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ DURMUŞTU
Sarı - lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş ile görüşen ve anlaşmaya varan Nijeryalı futbolcunun transferi son anda durdurulmuştu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz.
Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır." ifadelerini kullanarak anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu.