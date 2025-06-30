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Beşiktaş’la anlaşma iptal oldu, Osayi-Samuel’in yeni adresi İngiltere

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Beşiktaş’la anlaşma iptal oldu, Osayi-Samuel’in yeni adresi İngiltere

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel’in Beşiktaş’la anlaşması, babasının son anda değişen talepleri nedeniyle iptal edilmişti. İngiliz basınına göre 27 yaşındaki futbolcu, yeni takımını buldu.

Beşiktaş’la anlaşma iptal oldu, Osayi-Samuel’in yeni adresi İngiltere - Resim: 1

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte gözler transfere çevrilmişti. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'in de geleceği belirsizliğini koruyordu.

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Beşiktaş’la anlaşma iptal oldu, Osayi-Samuel’in yeni adresi İngiltere - Resim: 2

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ DURMUŞTU

Sarı - lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş ile görüşen ve anlaşmaya varan Nijeryalı futbolcunun transferi son anda durdurulmuştu.

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Beşiktaş’la anlaşma iptal oldu, Osayi-Samuel’in yeni adresi İngiltere - Resim: 3

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. 

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Beşiktaş’la anlaşma iptal oldu, Osayi-Samuel’in yeni adresi İngiltere - Resim: 4

Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır." ifadelerini kullanarak anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu.

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