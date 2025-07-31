Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Abraham'a hırsızlık şoku
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Beşiktaşlı Tammy Abraham sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu evine hırsız girdiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, hırsızlık şoku yaşadı.
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İtalyan ekibi Roma'dan kadroya katılan İngiliz futbolcunun Londra'daki evine hırsız girdi.
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abraham, "Bir grup aşağılık insan evime girip değerli eşyalarımı çaldı. Şükür ki ailem güvende" ifadelerini kullandı.
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