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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Abraham'a hırsızlık şoku

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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Abraham'a hırsızlık şoku

Beşiktaşlı Tammy Abraham sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu evine hırsız girdiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Abraham'a hırsızlık şoku - Resim: 1

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, hırsızlık şoku yaşadı. 

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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Abraham'a hırsızlık şoku - Resim: 2

İtalyan ekibi Roma'dan kadroya katılan İngiliz futbolcunun Londra'daki evine hırsız girdi.

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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Abraham'a hırsızlık şoku - Resim: 3

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abraham, "Bir grup aşağılık insan evime girip değerli eşyalarımı çaldı. Şükür ki ailem güvende" ifadelerini kullandı.

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