Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da - Sayfa 1

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas Pereira dos Santos, İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da - Sayfa 2

Brezilyalı futbolcu, Türk Hava Yolları'nın TK16 sefer sayılı uçağıyla Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Saat 21.30'da havalimanına ayak basan Douglas'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da - Sayfa 3

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı yıldız, sonrasında Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

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