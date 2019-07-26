Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da
Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas Pereira dos Santos, İstanbul'a geldi.
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Brezilyalı futbolcu, Türk Hava Yolları'nın TK16 sefer sayılı uçağıyla Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Saat 21.30'da havalimanına ayak basan Douglas'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
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Sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı yıldız, sonrasında Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.
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