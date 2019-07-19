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Beşiktaş’ın yeni transferi ABD'li Tyler Boyd ilk antrenmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş’ın yeni transferi ABD'li Tyler Boyd ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün Riva'da yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş’ın yeni transferi ABD'li Tyler Boyd ilk antrenmanına çıktı - Sayfa 1

TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kuvvet ve kondisyon çalışması olarak gerçekleşti. 

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Beşiktaş’ın yeni transferi ABD'li Tyler Boyd ilk antrenmanına çıktı - Sayfa 2

İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 sonrası kuvvet ve dayanıklılık koşuları yapıldı.

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Beşiktaş’ın yeni transferi ABD'li Tyler Boyd ilk antrenmanına çıktı - Sayfa 3

Antrenman streching çalışması ile sona erdi. İdmana izinli olan Gary Medel katılmadı. 

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Beşiktaş’ın yeni transferi ABD'li Tyler Boyd ilk antrenmanına çıktı - Sayfa 4

Rıdvan Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz takımdan ayrı sahada koşu yaparken, Tyler Boyd ise takımla birlikte çalıştı. 

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