Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun Asena Demirbağ'la evlendi!
Survivor'da da yarışan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Asena Demirbağ'la Paris'te dünya evine girdi.
Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giydikten sonra futbol hayatına nokta koyan ve ardından TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Survivor yarışmasına katılan eski futbolcu Ahmet Dursun, uzun süredir birlikte olduğu İzmir'li güzel Asena Demirbağ ile evlendi.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisi Asena Demirbağ ile olan fotoğraflarını aşk dolu sözlerle paylaşan Ahmet Dursun, müjdeli haberi de yine buradan duyurdu.
"Bir ömür boyu beraber olmak için evet": Gelinlik ve damatlık içinde verdikleri bir pozu paylaşan Dursun, "Bir ömür boyu beraber olmak için evet" notunu yazdı.
''Seninle birlikte yaşayacağım daha birçok güzel anıya evet'': Asena Demirbağ ise Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: ''Seninle birlikte yaşayacağım daha birçok güzel anıya EVET. Seni çok seviyorum.''