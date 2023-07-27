Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camisi'nde çıkan yangın! Gece yarısı İstanbul'da alarm

Yangın gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde bulunan Yıldız Hamidiye Camisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.