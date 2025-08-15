Beşiktaş yeni transferini duyurmak üzere! Almanya'dan 6 milyon euroluk sağ bek geliyor
Beşiktaş, Taylan Bulut'u kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, sağ bek oyuncusunun transferi için Alman ekibi Schalke ile her konuda anlaştı.
UEFA Konferans Ligi 3.eleme turunda Beşiktaş, 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde konuk ettiği İrlanda ekibi St. Patrick’s’i 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.
Astana'yı eleyen İsviçre ekibi Lausanne ile play-off turunda karşılaşacak olan Beşiktaş ilk maçı 21 Ağustos’ta deplasmanda rövanşı ise 28 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacak.
Öte yandan kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek bölgesi için sürdürdüğü transfer çalışmalarında mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş Taylan Bulut'u transfer etti
Murat Özen’in haberine göre Beşiktaş, 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taylan Bulut’un transferi için Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke ile her konuda anlaşmaya vardı.