Beşiktaş ve Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe berabere kaldı! UEFA ülke puanında son durum

Ev sahibi ekip, müsabakanın 58. dakikasında Kian Fitz-Jim'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncu ve sistem değişikliğiyle oyuna müdahale etse de sarı-kırmızılı takım, uzatmalara kadar golü bulamadı. Victor Osimhen'in 90+4. dakikada kaydettiği gol farkı 1'e indirse de kazananı değiştirmedi. Ajax, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Turu geçmesi daha önce kesinleşen Galatasaray, 13 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu için play-off oynamak zorunda kalacak. Ajax ise puanını 13'e çıkarak play-off turuna kaldı.