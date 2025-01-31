Beşiktaş ve Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe berabere kaldı! UEFA ülke puanında son durum
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden takımlarımızdan Beşiktaş, Twente’ye Galatasaray ise Ajax kaybetti, Fenerbahçe ise Midtjylland ile deplasmanda berabere kaldı. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 8.hafta maçlarına çıktı. Galatasaray ile Ajax, Beşiktaş Twente ile Fenerbahçe ise Midtjylland’a konuk oldu.
Galatasaray, Ajax ile Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da karşılaştı. Maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen ile girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Müsabakanın 23. dakikasında Bertrand Traore'nin golüyle geri düşen Galatasaray, devre arasına 1-0 geride girdi.
Ev sahibi ekip, müsabakanın 58. dakikasında Kian Fitz-Jim'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncu ve sistem değişikliğiyle oyuna müdahale etse de sarı-kırmızılı takım, uzatmalara kadar golü bulamadı. Victor Osimhen'in 90+4. dakikada kaydettiği gol farkı 1'e indirse de kazananı değiştirmedi. Ajax, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Turu geçmesi daha önce kesinleşen Galatasaray, 13 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu için play-off oynamak zorunda kalacak. Ajax ise puanını 13'e çıkarak play-off turuna kaldı.
Fenerbahçe, Danimarka ekibi Midtjylland ile MCH Arena'da karşılaştı. Müsabakaya her iki takım da kontrollü başladı. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Diao'nun golüyle öne geçti. Golün ardından kontrollü oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, hızlı ataklarla pozisyon üretmeyi denedi. 39'uncu dakikada planında başarıya ulaşan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golüyle beraberliği buldu ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.