Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte Beşiktaş'ın transfer edecekleri
Başarılı bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, yeni sezona daha güçlü bir kadro ile başlamak için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Beşiktaş yeni sezon öncesi bir kadro kurabilmek için transfer çalışmalarına hızlı başladı.
İleri uçta Michy Batshuayi'nin yerini doldurmak isteyen siyah-beyazlı ekip, aradığı forveti Süper Lig ekibinde buldu.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun son haftalarına doğru göreve getirilen teknik direktör Valerien Ismael, takımın yeni bir sistemle oynayacağını açıklamıştı. Siyah - beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı ise transferlerin Fransız çalıştırıcının istekleri doğrultusunda gerçekleşeceğini belirtmişti.
Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezonda Kasımpaşa formasıyla etkili bir performans gösteren Jackson Muleka'nın transferinde sona yaklaştığı öğrenildi. Siyah - beyazlı kulübün, Standad Liege ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.