'Beşiktaş-Trabzonspor maçında BJK taraftarından Bilal Hancı'ya saldırı' iddiası

" Pet şişe, çakmak fırlattılar!"

Maçta tribündeydim, efendi gibi maçı izlemeye gittim. İlk yarı bitiminde lavaboya giderken birkaç Beşiktaşlı taraftar, tanıyıp üzerime saldırdı! Pet şişe, çakmak fırlattılar! O sırada başka tanıyıp, beni koruyan Beşiktaşlı taraftarlar çıktı. Buradan onlara teşekkürlerimi iletiyorum.