'Beşiktaş-Trabzonspor maçında BJK taraftarından Bilal Hancı'ya saldırı' iddiası
Sosyal medyada ünlü olan 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, Beşiktaş-Trabzonspor maçında Beşiktaş tribününde bazı taraftarlar tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.
YouTuber Bilal Hancı, dün akşam oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçına gitti. Maçı Beşiktaş tribününden izleyen Hancı, devre arasında darp edildiğini ileri sürdü. Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Hancı, "İlk yarı bitiminde lavaboya giderken birkaç Beşiktaşlı taraftar tanıyıp üzerime saldırdı! Pet şişe, çakmak fırlattılar!" ifadelerini kullandı
Twtter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan 32 yaşındaki sosyal medya fenomeni, şu ifadeleri kullandı:
" Pet şişe, çakmak fırlattılar!"
Maçta tribündeydim, efendi gibi maçı izlemeye gittim. İlk yarı bitiminde lavaboya giderken birkaç Beşiktaşlı taraftar, tanıyıp üzerime saldırdı! Pet şişe, çakmak fırlattılar! O sırada başka tanıyıp, beni koruyan Beşiktaşlı taraftarlar çıktı. Buradan onlara teşekkürlerimi iletiyorum.
Bilal Hancı, ayrıca üstünde Trabzonspor renklerini taşıyan kıyafet ile Beşiktaş, tribünlerinden çıkarıldığı anın videosunu da paylaştı.