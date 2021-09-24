Beşiktaş taraftarından Gökhan Töre'ye tepki
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Altay-Beşiktaş maçında Gökhan Töre'nin kötü performansı beraberinde eleştirileri de getirdi. Pas isabetinde düşük oranıyla dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya da en çok konuşulan isim oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 11 eksikle gittiği Altay deplasmanından yenik döndü. Kartal, öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, bu sonucun ardından ligdeki ilk yenilgisini yaşadı ve 14 puanda kaldı. 15 puana yükselen Altay ise ligin zirvesine yükselerek liderlik koltuğuna oturdu.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin kötü performansı gündem oldu. 29 yaşındaki futbolcu, sakatlık ve cezalar sebebiyle 11 eksiği olan Beşiktaş'ta sahaya ilk 11'de çıktı.
İlk yarıda 26 kez topla buluşan Gökhan Töre, sadece 7 isabetli pas yaptı. Buna karşın sakatlıklar sebebiyle eli dar olan Sergen Yalçın, milli oyuncuyu sahada tuttu.
İkinci yarıda isabetli pası olmayan Töre, 76. dakikada kenara geldi ve yerini Umut Meraş'a bıraktı.