Beşiktaş, Tammy Abraham'ın maliyetini açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Tammy Abraham, İstanbul'a gelmişti. Siyah-beyazlıların İtalyan temsilcisi Roma ile görüşmelere başladığı Abraham'ı taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapmıştı.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Beşiktaş, sağlık kontrolünden geçirdiği 27 yaşındaki futbolcunun maliyetini duyurdu.
Siyah-beyazlılar, Abraham için 2+13 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Beşiktaş, golcü isimle 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:
Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.