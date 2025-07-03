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Beşiktaş, Tammy Abraham'ın maliyetini açıkladı

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Beşiktaş, Tammy Abraham'ın maliyetini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın maliyetini açıkladı - Resim: 1

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Tammy Abraham, İstanbul'a gelmişti. Siyah-beyazlıların İtalyan temsilcisi Roma ile görüşmelere başladığı Abraham'ı taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapmıştı.

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Beşiktaş, Tammy Abraham'ın maliyetini açıkladı - Resim: 2

ANLAŞMA ŞARTLARI


Beşiktaş, sağlık kontrolünden geçirdiği 27 yaşındaki futbolcunun maliyetini duyurdu.

Siyah-beyazlılar, Abraham için 2+13 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Beşiktaş, golcü isimle 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş, Tammy Abraham'ın maliyetini açıkladı - Resim: 3

ANLAŞMA ŞARTLARI

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

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Beşiktaş, Tammy Abraham'ın maliyetini açıkladı - Resim: 4

A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

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