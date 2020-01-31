Beşiktaş son anda Boateng'i kadrosuna kattı
Beşiktaş, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'in son anda evraklarının yetişmesiyle yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Boateng'in sağlı kontrolünden geçememesi durumunda transferin iptal olacağı belirtildi.
Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta son dakika transferi yaşandı.
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Siyah-beyazlılar, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i 1.5 yıllık kiraladı.
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İstanbul'a gelecek olan Ganalı oyuncu, sabah sağlık kontrolünden geçecek.
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Ayrıca transfer sonrası yabancı sayısını geçen siyah-beyazlılarda, 1 yabancı futbolcunun da sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.
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