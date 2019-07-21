Beşiktaş, Riva'daki son antrenmanını yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş, Riva'daki son antrenmanını yaptı

Siyah-beyazlı kulüp yeni sezon hazırlıkları Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu sabah Riva'daki son antrenmanını yaptı. 

Beşiktaş, Riva'daki son antrenmanını yaptı - Sayfa 1

Akşam hazırlık maçı yapacak olan siyah-beyazlılar, 2 günlük iznin ardından Avusturya'ya gidecek. 

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Beşiktaş, Riva'daki son antrenmanını yaptı - Sayfa 2

Yeni sezon öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ve 8 Temmuz tarihinden bu yana hazırlıklarını burada sürdüren Beşiktaş, bu sabah 1. etap kamp çalışmalarındaki son antrenmanını gerçekleştirdi.

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Beşiktaş, Riva'daki son antrenmanını yaptı - Sayfa 3

Bu akşam Riva'da saat 18.30'da Kocaelispor'la hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş, daha sonra 2 gün izin yapacak ve çarşamba günü, 2. etap hazırlıkları için Avusturya'nın Saalfelden bölgesine giderek 4 Ağustos'a kadar burada kampa girecek. 

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Beşiktaş, Riva'daki son antrenmanını yaptı - Sayfa 4

Riva'da basına kapalı olarak antrenman yapan futbolcular, Abdullah Avcı yönetiminde 1,5 saat çalıştı. 

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