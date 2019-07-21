Beşiktaş, Riva'daki son antrenmanını yaptı

Bu akşam Riva'da saat 18.30'da Kocaelispor'la hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş, daha sonra 2 gün izin yapacak ve çarşamba günü, 2. etap hazırlıkları için Avusturya'nın Saalfelden bölgesine giderek 4 Ağustos'a kadar burada kampa girecek.