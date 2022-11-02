Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Talisca mesaj gönderdi: "Lütfen beni alın"
Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan ve sergilediği futbol ile taraftarların sevgilisi haline gelen Talisca için bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun Arabistan'da oldukça mutsuz olduğu ve devre arasında Türkiye'ye geleceği iddia edildi. Beşiktaş'a menajeri aracılığıyla ulaşarak, "Lütfen beni alın" diyen Talisca ile Galatasaray'ın da ilgilendiği yazıldı.
Anderson Talisca'nın yolu bir kez daha Türkiye'den geçebilir... Kendisine gelen yüksek maaş teklifinin ardından Arabistan'ın yolunu tutan yıldız oyuncunun mutsuz olduğu öğrenildi. Ligdeki kalitesizlikten dert yanan Talisca'nın yeniden Türkiye'ye gelecek olması gündemde...
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in geri dönmesiyle beraber hareketli günler yaşanıyor.
Tecrübeli teknik adamın ikinci döneminde çıktığı ilk maçında Vodafone Park'ta Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar şov yaptığı maçı 5-2'lik skorla kazandı.
Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in gelmesiyle beraber transferde de hareketli günler yaşanacak.