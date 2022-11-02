Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Talisca mesaj gönderdi: "Lütfen beni alın"

Anderson Talisca'nın yolu bir kez daha Türkiye'den geçebilir... Kendisine gelen yüksek maaş teklifinin ardından Arabistan'ın yolunu tutan yıldız oyuncunun mutsuz olduğu öğrenildi. Ligdeki kalitesizlikten dert yanan Talisca'nın yeniden Türkiye'ye gelecek olması gündemde...