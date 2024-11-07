Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti! İşte sıralamada son durum
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar ve güncel durum...
UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.
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Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 76'ncı dakikada Ernest Muçi ile 85'inci dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.
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Malmö'nün tek golü ise 90+3'üncü dakikada Soren Rieks'ten geldi. Organizasyondaki üst üste 2'nci galibiyetini alan Beşiktaş, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.
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Bu skorun ardından Türkiye'nin ülke puanına 400 eklendi. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri...
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