Beşiktaş ile Trabzonspor kapıyor! İlk 11'ler belli oldu! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul'da yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.