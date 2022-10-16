Beşiktaş ile Trabzonspor kapıyor! İlk 11'ler belli oldu! Maç saat kaçta hangi kanalda?
BEİKTAŞ bugün sahasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk ediyor. İki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. İki takımın rekabetinde geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Maçı hangi hakem yönetecek?
Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul'da yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 10. haftaya girilirken averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor.
Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor ise Süper Lig'e topladığı 17 puana sıralamada 7. basamakta bulunuyor.
Romain Saiss oynamayacak
Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Romain Saiss, bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Giresunspor maçının 12. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan Saiss'in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Emrecan Uzunhan da bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.