Beşiktaş hazırlık maçında Udinese'ye mağlup oldu

Beşiktaş, Salzburg'daki Grödig Stadı'nda yapılan müsabakaya Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Caner Erkin, Gary Medel, Muhayer Oktay, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ricardo Quaresma, Burak Yılmaz 11'i ile çıktı. İlk yarıda Erdem Seçgin de oyuna dahil oldu.