Beşiktaş hazırlık maçında Udinese'ye mağlup oldu
Anadolu Ajansı
Beşiktaş, Avusturya kampındaki 3 hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya geldi. Grödig Stadyumu'nda oynanan mücadele Udinese'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 47'nci dakikada Lasagna ve 53'üncü dakikada Pussetto kaydetti.
Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden bölgesinde kamp yapan siyah-beyazlılar, hazırlık maçında eski Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı İtalya'nın Udinese takımıyla karşılaştı.
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Beşiktaş, Salzburg'daki Grödig Stadı'nda yapılan müsabakaya Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Caner Erkin, Gary Medel, Muhayer Oktay, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ricardo Quaresma, Burak Yılmaz 11'i ile çıktı. İlk yarıda Erdem Seçgin de oyuna dahil oldu.
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Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
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Mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Umut Nayir, Oğuzhan Akgün, Güven Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz, Jeremain Lens, Alpay Çelebi, Necip Uysal, Kerem Kalafat, Utku Yuvakuran süre aldı.
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